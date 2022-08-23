منها الحاسب والهندسة والصحة والحياة.. “التعليم” تعتمد تطبيق برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية

اعتمدت وزارة التعليم تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية، ووجهت بتطبيق وثيقة البرنامج في كافة المدارس الحكومية والأهلية بدايةً من العام الدراسي الجديد 1444هـ.
ويهدف البرنامج لتوفير فرص ومسارات تعليمية مرنة للطلاب والطالبات في المسار العام، وتحسين تكافؤ فرص الوصول للتعليم فى المسارات المتخصصة، ودعم الطلبة لاكتساب مهارات للاستعداد للمستقبل والمنافسة العالمية في سوق العمل.
ويستهدف البرنامج طلبة المسار العام ممن لا تتوفر لهم مقاعد دراسية في المسارات التخصصية في مدارسهم، ويتيح الالتحاق ببرنامج تعليم مدمج يجمع بين دراسة مواد المسار العام حضورياً بالمدرسة، والمسار التخصصي غير المشتركة مع المسار العام ذاتياً عن طريق المقررات الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.
وتشمل المسارات التخصصية في البرنامج المدمج كلاً من مسار علوم الحاسب والهندسة، والصحة والحياة، وكذلك إدارة الأعمال، والمسار الشرعي.
وكلفت الوزارة مديري التعليم بفتح المسارات التخصصية في البرنامج وفق معايير محددة، والرفع للبرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات بالوزارة، داعيةً لمتابعة تطبيق البرنامج ميدانياً، وإرسال المقترحات للإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.