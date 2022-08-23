“التخصصات الصحية” تتيح لحملة ماجستير ودكتوراه طب الأسنان التقدم لاختبارات البورد السعودي

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الثلاثاء، فتح التقديم لحملة الماجستير والدكتوراه في طب الأسنان من الجامعات السعودية على أهلية الاختبارات النهائية الكتابية والسريرية لشهادة الاختصاص السعودية “البورد السعودي”.
وأوضح متحدث الهيئة، فهد القثامي، أن التقديم يبدأ اليوم الثلاثاء وحتى 1 سبتمبر المقبل، عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وأن البرنامج يتضمن مسارات: الاستعاضة السنية، وإصلاح الأسنان، وأمراض وجراحة اللثة، وتقويم الأسنان، وعظام الوجه والفكين، وطب أسنان الأطفال، وعلاج جذور وعصب الأسنان.
وأضاف أن المتطلبات هي وثيقة الماجستير والدكتوراه مع إرفاق شهادة البكالوريوس والسجل الأكاديمي كاملاً، وسجل الحالات (Logbook) والمنهج العلمي للبرنامج، مع تصنيف مهني نشط للتخصص على درجة نائب وألا تقل مدة التدريب الإكلينيكي في الماجستير عن 3 سنوات تدريبية. وفق “أخبار 24”.
وأشار المدير التنفيذي للتدريب بالهيئة، الدكتور سامي الحيدر، إلى أن الخطوة مرحلة نوعية تحقق مستهدفاً إستراتيجياً وطنياً لتوحيد ورفع من معايير الاعتماد والتدريب والتقييم المطبقة في الدراسات العليا الصحية بمواءمتها مع المعايير المتبعة في الهيئة، ما سينصبّ إيجابياً على كفاءة وجدارة الممارسين الصحيين.