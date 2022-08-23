نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “التخصصات الصحية” تتيح لحملة ماجستير ودكتوراه طب الأسنان التقدم لاختبارات البورد السعودي
23/08/2022   10:20 م

“التخصصات الصحية” تتيح لحملة ماجستير ودكتوراه طب الأسنان التقدم لاختبارات البورد السعودي

+ = -
703

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الثلاثاء، فتح التقديم لحملة الماجستير والدكتوراه في طب الأسنان من الجامعات السعودية على أهلية الاختبارات النهائية الكتابية والسريرية لشهادة الاختصاص السعودية “البورد السعودي”.

وأوضح متحدث الهيئة، فهد القثامي، أن التقديم يبدأ اليوم الثلاثاء وحتى 1 سبتمبر المقبل، عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وأن البرنامج يتضمن مسارات: الاستعاضة السنية، وإصلاح الأسنان، وأمراض وجراحة اللثة، وتقويم الأسنان، وعظام الوجه والفكين، وطب أسنان الأطفال، وعلاج جذور وعصب الأسنان.

وأضاف أن المتطلبات هي وثيقة الماجستير والدكتوراه مع إرفاق شهادة البكالوريوس والسجل الأكاديمي كاملاً، وسجل الحالات (Logbook) والمنهج العلمي للبرنامج، مع تصنيف مهني نشط للتخصص على درجة نائب وألا تقل مدة التدريب الإكلينيكي في الماجستير عن 3 سنوات تدريبية. وفق “أخبار 24”.

وأشار المدير التنفيذي للتدريب بالهيئة، الدكتور سامي الحيدر، إلى أن الخطوة مرحلة نوعية تحقق مستهدفاً إستراتيجياً وطنياً لتوحيد ورفع من معايير الاعتماد والتدريب والتقييم المطبقة في الدراسات العليا الصحية بمواءمتها مع المعايير المتبعة في الهيئة، ما سينصبّ إيجابياً على كفاءة وجدارة الممارسين الصحيين.

“التخصصات الصحية” تتيح لحملة ماجستير ودكتوراه طب الأسنان التقدم لاختبارات البورد السعودي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885224338.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.