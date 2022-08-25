الصواعق والسيول تقتل 9 بينهم فتاة وتصيب 12 في جازان خلال الشهر الجاري

كشفت مصادر عن مصرع 9 أشخاص بينهم فتاة، فيما أصيب أكثر من 12 آخرين، بإصابات متفرقة وحروق؛ جراء الصواعق الرعدية الشديدة والسيول التي اجتاحت جازان الشهر الحالي.
وأوضحت المصادر لـ”أخبار24″ أن إحدى الوفيات كانت لمجهول، جرفته السيول في وادي جازان بالعارضة، إضافة إلى وفاتين لغريقين في أحد المسارحة لشابين مجهولي الهوية أثناء السباحة بمستنقع مائي، حيث غرق أحدهما وحاول الآخر إنقاذه فمات معه.
وعن وفيات الصواعق كشفت عن وفاة شاب سعودي وإصابة اثنين الأسبوع الماضي بمحافظة الدرب، فيما توفي طفلان بالصواعق أيضاً في محافظة صبيا، وتوفيت فتاة وأصيب شقيقها بمحافظة العيدابي.
وبينت أن إصابات الصواعق تراوحت بين الخفيفة إلى الشديدة، وغادر بعض المصابين المستشفى فيما يتلقى الآخرون العلاج، كما أن جميع الإصابات كانت خارج المنازل في مواقع مكشوفة، وبأسباب ذبذبات موجات الجوالات وثيقة الصلة بجذب شحنات الصواعق.
وبينت أن شدة الصواعق تتركز في مواقع هطول الأمطار وأن أشدها كانت في مركز الخشل، ومحافظة الخوبة، والمرتفعات الجبلية بشكل مكثف، ثم السهول والمواقع التي تتعرض للأمطار والعواصف الرعدية، مشددة على اتخاذ الحذر والحيطة.