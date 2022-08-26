بعد صدور حكم قضائي.. “التجارة” تشهِّر بصاحب مؤسسة عرض منتجات غذائية فاسدة

شهرت وزارة التجارة، أمس (الخميس)، بصاحب مؤسسة تختص في تجارة المواد الغذائية بمحافظة الرس؛ لعرضه منتجات فاسدة.
وأوضحت الوزارة أن التشهير جاء بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالقصيم يدين صاحب المؤسسة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ إثر ضبط حيازة وعرض المنشأة التابعة له منتجات غذائية منتهية الصلاحية .
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. وفق “أخبار 24”.
وأكدت التجارة على التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.