لجنة الأحياء العشوائية: إشعار سكان العدل والفضل بجدة تمهيداً لبدء أعمال الإزالة

بدأت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، اليوم (السبت)، في إشعار سكان المناطق العشوائية في “العدل والفضل”؛ تمهيداً لبدء أعمال الإزالة في 1 أكتوبر المقبل، حيث يتبقى 3 أحياء سيتم الانتهاء من إزالتها في الشهر نفسه.
ودعت اللجنة سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة، وإرسالها عبر خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية في بوابة أمانة جدة الرقمية www.jeddah.gov.sa.
وتتضمن المستندات؛ صورة من الصك أو الوثيقة، وبيانات المالك، وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، ورقم آيبان الحساب البنكي، واسم المالك رباعي، وغيرها مما أعلن عنه سابقاً.وفق “أخبار 24”.
وأكدت اللجنة مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء بمقر اللجنة أو الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة ومن أبرزها: “خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين تسلم التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض”.
وخصصت الهيئة العامة لعقارات الدولة قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم؛ لاستكمال إجراءات صرف التعويضات عبر الوسائل المعلن عنها.