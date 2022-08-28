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جديد المحليات > “حساب المواطن” يوضح مدى إمكانية حصول الطالب على دعم بشكل مستقل
28/08/2022   6:52 ص

“حساب المواطن” يوضح مدى إمكانية حصول الطالب على دعم بشكل مستقل

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أوضح برنامج “حساب المواطن”، مدى إمكانية استحقاق الطالب المُستقل عن أسرته في الحصول على الدعم.

وبيّن البرنامج في رده على استفسار من طالب مُستقل عن أسرته ويطلب حصوله على الدعم، أنه في حال كان المُستفيد فرداً مُستقلاً لا بد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المُتقدم بالطلب وتشمل “صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري أو حكومي أو خاص”.وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة “إيجار” دون الحاجة لإرفاق مستند.

“حساب المواطن” يوضح مدى إمكانية حصول الطالب على دعم بشكل مستقل

جديد المحليات
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