“مرسول بارك” يعتذر للجماهير عن أحداث مباراة النصر والوحدة ويعلن تعويض المتضررين

قدمت إدارة ملعب مرسول بارك أمس (الأحد) اعتذارها عن ملابسات واقعة التدافع الجماهيري والأحداث التي شهدتها بوابة 5 في خلال المباراة التي جمعت النصر بضيفه الوحدة ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.
وقالت إدارة الملعب في بيان، إنه بعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة ومراجعة النظام، تم رصد أخطاء من الشركة المنظمة، مما تسبب في ازدحام الممرات، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حينه من إدارة الملعب بتقديم حلول بديلة فورية لحفظ سلامة الجميع.
وأشارت إلى قيام بعض الجماهير بشراء مجموعة من التذاكر “المزيفة” عن طريق السوق السوداء وعبر مواقع بيع غير مصرحة وهو ما أدى إلى تجمهر أعداد كبيرة لديها تذاكر غير صالحة تسببت في عدم قبول جهاز المسح الآلي لعديد من التذاكر وهذا ما تسبب في التدافع والازدحام وحدوث كسر في أحد البوابات الإلكترونية .وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنه سيتم الاجتماع مع الشركة المنظمة والتحقيق معهم لمخالفتهم الإجراءات ولتساهلهم وعدم التزامهم بالتعليمات المحددة، مع إعادة اختيار الكوادر بعناية وتدريبهم بطريقة تسهم بتنظيم وسلامة الجماهير بخلاف حصر جميع حاملي المقاعد المتضررة أو من واجه أي إشكال بين بوابة 4 وبوابة 5، وبحث آلية تعويضهم كما سيتم ترقية باقاتهم للمباراة القادمة.