فريق "الصقور السعودية" يغادر إلى بلجيكا للمشاركة في معرض سانيكول الجوي

غادر فريق الصقور السعودية مقره في مدينة تبوك متجها إلى دولة بلجيكا، وذلك للمشاركة في معرض سانيكول الجوي.
يشار إلى أن فريق الصقور السعودية شارك منذ تأسيسه في معظم مناطق المملكة سواء في الاحتفالات الرسمية أو المهرجانات السياحية، وانطلق الفريق من المشاركات المحلية للإقليمية إلى أن وصل للعالمية.
كما حقق الفريق رقماً قياسياً من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، نظير رسم أكبر شعار بدخان الطائرات لشعار المملكة السيفين والنخلة، وكذلك المشاركات على المستوى الأوروبي حيث شارك الفريق في عروض بكل من المملكة المتحدة وبلجيكا والنمسا واليونان وإيطاليا، وبولندا والمجر ومالطا.
وفق “أخبار 24”.