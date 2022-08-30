“هيئة المسرح” تطلق برنامج “من الفكرة إلى الخشبة” لتعلم مهارات المسرح وتقنياته

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية، اليوم (الاثنين)، إطلاق برنامج “من الفكرة إلى الخشبة” التدريبي الشامل.
ويشمل البرنامج إقامة 21 ورشة تدريبية حضورية وافتراضية في مدينتي الرياض وجدة، حيث ستقام خلال الفترة من شهر سبتمبر 2022 إلى يناير 2023 عبر مسارات متعددة تخلق من خلالها بيئة تعليمية مميزة للمهتمين بالمسرح.
ويتضمن البرنامج 5 دورات افتراضية أساسية حول صناعة المسرح، و6 محاضرات افتراضية متقدمة، و9 دورات حضورية في مجالات المسرح المختلفة ستقام في مدينة الرياض، بالإضافة إلى برنامج تدريبي شامل في صناعة المسرح يُقدم حضورياً في مدينة جدة.
ويركز البرنامج على تعلم المهارات والتقنيات الأساسية في المسرح، مثل تصميم الأزياء، والمكياج، والديكور، والإضاءة، والصوتيات؛ ما سينعكس على مستوى المحتوى المقدم. وفق “أخبار 24”.
ويأتي برنامج “من الفكرة إلى الخشبة” تحت مبادرة تطوير المهارات ضمن استراتيجية هيئة المسرح والفنون الأدائية، حيث تسعى من خلاله إلى ابتكار بيئة تعلّم خصبة للمهتمين بالمسرح؛ لإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من الدخول إلى مجال صناعة المسرح.