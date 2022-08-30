مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة وتسجيل وفاة واحدة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، انخفاضًا طفيفًا في الإصابات الجديدة، والحالات الحرجة ونسب التعافي من “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل حالة وفاة واحدة.
وأشارت الإحصائيات، إلى انخفاض الإصابات الجديدة، حيث تم تسجيل 92 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 6 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 813376 إصابة بالفيروس.
وأوضحت أن منحنى الحالات الحرجة شهد انخفاضًا، حيث خرجت حالتان جديدتان من العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 42 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس أيضاً شهدت انخفاضاً عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 72 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 800553 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى انخفاض حالات الوفاة، حيث تم تسجيل وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9293 حالة وفاة.