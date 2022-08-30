الترخيص إلزامي وغرامات للمخالفين..تعليمات مرتقبة لتنظيم جمع التبرعات الخيرية داخل المملكة

أعد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، وذلك بهدف تنظيم نشاط جمع التبرعات.
وتسعى التعليمات، التي طرحها المركز على منصة “استطلاع”، إلى أن يكون ممارسة نشاط جمع التبرعات بترخيص، كما حددت طرق الإعلان عنها، وفيما يلي أبرز تفاصيلها:-
قصر جمع التبرعات على السعوديين
نصت التعليمات على قصر ممارسة نشاط جمع التبرعات داخل المملكة على المنشآت السعودية بعد الحصول على الترخيص، كما يجوز باستثناء من مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للأفراد السعوديين ممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص.
متطلبات الحصول على ترخيص
يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط جمع التبرعات استيفاء مسوغات منها طلب مقدم عبر قنوات المركز المعتمدة، وشهادة تسجيل المنشأة سواء كان جمعية أو مؤسسة أهلية أو شركة، وموافقة الجهة المشرفة فنيًا على البرنامج أو النشاط والمراد جمع التبرعات له، ورقم حساب بنكي ساري المفعول خاص بجمع التبرعات.
كما يجب أن تعد المنشأة خطة عمل مشروع جمع التبرعات توضح فيه المنشأة الغرض من التبرع، وطريقته، مدته الزمنية، وسيلة الإعلان عنه، والفئة المستفيدة من التبرع، وقيمة مبلغ التبرع المستهدف، وطريقة احتساب تكلفة إدارة التبرع، وآلية استرداد التبرع للمتبرع، وكيفية صرف التبرع، وتكلفة الإعلان عن التبرع.
ويصدر الترخيص من المركز باسم المنشأة أو الفرد ولمدة سنة واحدة أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، كما يجوز للمنشأة تقديم طلب بتجديد أو إلغاء الترخيص.
طرق جمع التبرعات
أوضحت التعليمات طرق جمع التبرعات، ومنها حسابات المنشأة البنكية المعتمدة وفقا لتعليمات البنك المركزي، أو الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي، أو الشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة، أو المتاجر الإلكترونية المرخص لها بجمع التبرعات.
كما يمكن جمع التبرعات من خلال الدفع الإلكتروني عن طريق الأجهزة الذكية، أو الرسائل النصية أو الاتصال الهاتفي، أو نقاط البيع الإلكترونية الموجودة في مقرات الجمعيات والمربوطة بالحساب البنكي للجمعية، ويجوز للجمعيات الأهلية فقط جمع التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها بعد أخذ البيانات المتبرع.
ويجب أن تصرف التبرعات الخاصة بمواسم معينة في المواسم المخصص لها، مثل إفطار صائم، زكاة الفطر، كسوة عيد وغيرها، أما الفائض من التبرعات الموسمية يعاد توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر بعد أخذ موافقة المركز.
محظورات
يحظر على المرخص له جمع التبرعات من خلال البطاقات البنكية المصدرة من الخارج، أو قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة إلا بعد موافقة المجلس والجهات ذات العلاقة.
كما يحظر تلقي التبرعات النقدية ويستثنى من ذلك الجمعيات المرخص لها جمع التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها، كما يحظر إيصال أو تقديم أو صرف التبرعات أو أي تحويلات مالية لأي شخص أو جهة خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
ضوابط الإعلان ووسائله
نصت التعليمات على أن تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال وسائل الإعلام المحلية، وشركات الاتصالات المحلية، واللوحات الإعلانية وفواتير الخدمات، والمطبوعات التي تعدّها الجهة المرخص لها وفقًا لنظامها أو لائحتها، ووسائل التواصل الاجتماعي،
المواقع الإلكترونية أو المتاجر المرخص لها بجمع التبرعات، وأي وسائل أخرى يحددها المركز، مع ضرورة الالتزام بالآداب والذوق العام عند تصميم وترويج إعلان جمع التبرعات.
كما اشترطت التعليمات أخذ موافقة المركز عند التعاقد مع الشخصيات المشهورة في وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن التبرعات، ويجب ألا يكون ممن صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
غرامات
وضع المركز جدولا خاصا بالمخالفات والغرامات التي ستفرض على المخالفين حال ارتكاب المخالفات، وشملت العقوبات مصادرة الأموال بجانب غرامات تبدأ من 2500 وتصل إلى 5 آلاف ريال.