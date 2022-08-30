يحتوي معرض الصقور والصيد الدولي بالرياض، على أسـلحة بإصدارات حصرية للسعوديين، فضلًا عن أسلحـة خاصة متعددة الألوان للنساء.
ويعتبر “العوجاء” أول سـلاح سعودي مطرزًا بالسيف والنخلة بنقش من الذهب، والذي صنع في شركة “إليانت”، وهي من أفضل شركات السـلاح في العالم، وتبلغ قيمته الـ 115 ألف ريال، ويعد من القطع النادرة التي تتمثل في 5 قطع فقط على مستوى العالم.
وقال مدير التسويق في المعرض فهد أحمد في حديثه لـ”أخبار 24″، إن السلاح من أفضل وأدق الأسلحـة في العالم، حيث إنه مصنع وفق تكنولوجيا جديدة في تصنيع الأسلحـة، جعلته مميزا في الرماية.
وبيّن أن السـلاح يُعرض ضمن معرض الصقور الدولي كأول منتج بهوية سعودية باسم “العوجاء”، ويتوفر منه 5 قطع في العالم.
وأضاف أنه تم بيع 3 نسخ منه حتى الآن، وتتبقى قطعتان فقط، مبينًا أن ما يميز السـلاح النقش الذي عليه وكلمة “العوجاء” وشكله الجمالي.
من جهة أخرى، قال ممثل المبيعات في المعرض محمد جميل، إن هناك أسـلحة خاصة الإصدار للنساء متعددة الألوان، وأبرزها “السـلاح الوردي”.
وأضاف أن الإقبال على اقتناء الأسلحـة من قبل السيدات منذ العام الماضي وحتى الآن كبير، حيث إن البعض منهن يقتني البنادق “الرشاش” من العيار 9 ملم، وأخريات تقتني الأسلحـة الرياضية.
وبيّن أن أسعار الأسلحـة تبدأ من 4250 ريالا وتصل حتى 23 ألف ريال، خاصة وأنها أسـلحة رياضية أولمبية وتستخدم في برامج الاتحاد السعودي للرماية.