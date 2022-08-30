رئيس مطارات جدة: خطتنا ترتكز على قدرة استيعاب الصالات وتوظيف الكوادر.. ونتوقع وصول 750 ألف معتمر شهريا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، أيمن بن عبد العزيز، أن الخطة التشغيلية لموسم العمرة لهذا العام ارتكزت على القدرة على استيعاب صالات ومرافق مطار الملك عبد العزيز وتوظيف القدرة التشغيلية وكفاية الكوادر البشرية؛ لضمان راحة ضيوف الرحمن.
وأضاف أنه روعي في الخطة التشغيلية لموسم العمرة التوظيف الأمثل لكل الإمكانات المتاحة التي يوفرها المطار بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين على مدار الساعة، متوقعا أن يستقبل المطار 750 ألف معتمر شهريًا.
ولفت إلى أن الشركة وفرت الإمكانيات التشغيلية والكوادر البشرية لتشغيل ثلاث صالات وهي: مجمع صالات الحج والعمرة، والصالة رقم “1”، والصالة الشمالية لخدمة المعتمرين هذا العام.
وأضاف أنه جرى تشغيل 14 صالة للقدوم والمغادرة في مجمع صالات الحج والعمرة، وتشغيل 20 استراحة مكيفة لضيوف الرحمن في المنطقة العامة للاستفادة القصوى من مرافق المطار المتاحة.
ونوه أن صالات السفر التي تخدم ضيوف الرحمن تستقبل من 60% إلى 70% من المعتمرين، مشيرا إلى أن حجم الصالات الثلاث يصل إلى 1.3 مليون متر مربع، كما سيتم استقبال قرابة 30% من المعتمرين عبر الصالة رقم 1 وقرابة 10% من الصالة الشمالية، بقدرة استيعابية تصل يومياً إلى 127 ألف مسافر. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن عدد العاملين في فترة الذروة في المطار يصل إلى نحو 16 ألفًا، مؤكدا أن الشركة تتطلع إلى رفع الطاقة الاستيعابية من خلال استكمال الصالات المزمع إنشاؤها بعد اعتماد المخطط العام لاستكمال الصالة رقم “2”، والصالة رقم “3” لتحقيق المستهدفات لجميع القادمين من ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والذين يشكلون 30 % من العابرين لمطار الملك عبد العزيز.