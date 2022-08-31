نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > مسلي آل معمر: أقسم بالله ما لنا علاقة بمفاوضات بيانيتش
31/08/2022   9:01 ص

مسلي آل معمر: أقسم بالله ما لنا علاقة بمفاوضات بيانيتش

+ = -
586

أوضح رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع المحترف البوسني بصفوف برشلونة، ميراليم بيانيتش.

وغرد آل معمر، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الثلاثاء) قائلاً: “صحيت من النوم حصلت في جوالي ٣٢٤ رسالة، أقسم بالله ما نيب في برشلونة وأقسم بالله ما لنا علاقة بمفاوضات بيانيتش”.

وأتم رئيس مجلس إدارة نادي النصر تغريدته قائلاً: “فريقنا مكتمل وتعاقداتنا تمت بناء على تقارير فنية”.

وفق “أخبار 24”.

 

مسلي آل معمر: أقسم بالله ما لنا علاقة بمفاوضات بيانيتش

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885225347.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.