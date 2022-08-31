مسلي آل معمر: أقسم بالله ما لنا علاقة بمفاوضات بيانيتش

أوضح رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع المحترف البوسني بصفوف برشلونة، ميراليم بيانيتش.
وغرد آل معمر، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الثلاثاء) قائلاً: “صحيت من النوم حصلت في جوالي ٣٢٤ رسالة، أقسم بالله ما نيب في برشلونة وأقسم بالله ما لنا علاقة بمفاوضات بيانيتش”.
وأتم رئيس مجلس إدارة نادي النصر تغريدته قائلاً: “فريقنا مكتمل وتعاقداتنا تمت بناء على تقارير فنية”.
صحيت من النوم حصلت في جوالي ٣٢٤ رسالة ..
اقسم بالله ما نيب في برشلونه واقسم بالله ما لنا علاقة بمفاوضات بيانيتش ..
فريقنا مكتمل وتعاقداتنا تمت بناء على تقارير فنية.
— مسلّي آل معمر (@musalli9) August 30, 2022
وفق “أخبار 24”.