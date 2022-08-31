مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات وتواصل انخفاض الإصابات و”التعافي”

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة حول فيروس “كورونا” اليوم (الأربعاء)، ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات، وتواصل انخفاض حالات الإصابة الجديدة والتعافي من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 85 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 7 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 813461 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى ارتفاع في منحنى الحالات الحرجة حيث تم تسجيل دخول 3 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 45 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 65 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 800618 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9295 حالة وفاة.