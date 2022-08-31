“الجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء جدة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع في جمرك ميناء جدة الإسلامي في يوم الثلاثاء 13 سبتمبر المقبل.
واشترطت لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.
كما تضمنت الشروط دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، مضيفة أنه يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد و10 أيام للبضائع برسم الصادر.
وأضافت أنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، منوهة بأنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك. وفق “أخبار 24”.