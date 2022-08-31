لتعزيز صلة الرحم وأوجه الإحسان.. تحديد قواعد الصناديق العائلية وطرحها للاستطلاع

أعد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قواعد الصناديق العائلية، وطرحها للاستطلاع على منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وذكر المركز أن الصندوق يهدف بوجه عام إلى تعزيز صلة الرحم، وبثّ روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة، وإصلاح ذات البين، والتعاون على البرِّ والتقوى، والمساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة، وفيما يلي ملامح القواعد المنظمة له:-
خطوات إنشاء الصندوق
اعتبرت القواعد الصناديق العائلية مؤسسة أهلية، واشترطت لإنشائها أن يكون طالب -أو طالبو- التأسيس سعودي الجنسية، كامل الأهلية، ويجب أن يشتمل طلب التأسيس على بيانات طالب -أو طالبي- التأسيس مثل الاسم حسب الهوية الوطنية، ورقم الهوية الوطنية، والمهنة، ومحل الإقامة، وبيانات الاتصال شاملة البريد الإلكتروني ورقم هاتف الجوال.
كما يجب أن يشمل الطلب اسم الصندوق المراد تأسيسه، وصورة من الهوية الوطنية لطالبي التأسيس، وأسماء أعضاء مجلس الأمناء ورئيس مجلس الأمناء ونائبه، ولائحة أساسية للصندوق وفقاً للنموذج المعد من المركز لا تتعارض مع النظام ولا مع هذه القواعد، ويقوم بعدها المركز بدراسة الطلب والبت فيه سواء بالقبول أو الرفض.وفق “أخبار 24”.
خدمات الصندوق
تقتصر خدمات الصندوق على من ينتسب للعائلة أو العوائل الذين يذكرون في اللائحة الأساسية، ويجوز لمؤسس أو مؤسسي الصندوق منح خدمات الصندوق للأقارب على أن يحدد ذلك في اللائحة الأساسية للصندوق.
مجلس أمناء الصندوق
نصت القواعد على أن يكون للصندوق مجلس أمناء من العائلة لا يقلّ عدد أعضائه عن 3 ولا يزيد على 13 عضواً، ويتولى المجلس الإشراف على أنشطة الصندوق، واعتماد الميزانية العامة والحساب الختامي المعد من مراجع الحسابات المعتمد للصندوق، وتزويد المركز بنسخة من ذلك، واعتماد ضوابط لصرف ما يقدمه الصندوق من مساعدات أو خدمات اجتماعية أو تخصصية.
موارد الصندوق
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات أو أوقاف أو وصايا أو زكوات، والاشتراكات الدورية لأفراد العائلة، وعائدات استثمارات الصندوق، والتبرعات التي ترد للصندوق من أفراد العائلة أو من خارجها بشرط الحصول على ترخيص من المركز بجمع التبرعات.