بنسبة 100%.. “سكني” يعلن اكتمال تسليم مشروع “مد” بالدمام

أعلن برنامج سكني، اكتمال تسليم جميع الوحدات السكنية في مشروع “مد”، الذي يقع في ضاحية الواجهة بمدينة الدمام، بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر برنامج شراكات.
وأوضح البرنامج، أنه تم تسليم جميع الوحدات، المقدر عددها بـ728، وحدة سكنية “تاون هاوس”، على مساحة 310.4 متر مربع تقريبًا بحي الفرسان، في الدمام على نموذجي ثريا ورحاب، تبدأ من مساحات 249 متر مربع، وحتى 275 متر مربع للوحدات.
ويتمتع المشروع بامتداد المساحات الخضراء والحدائق والأماكن الترفيهية وميادين خاصة لممارسة الرياضة ومحلات تجارية ومرافق متكاملة من مساجد ومدارس ومراكز أمنية، بما يكفل توفير جودة الحياة للأسر السعودية. وفق “أخبار 24”.
ويقدم “سكني” يُقدم مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية تشمل: المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، والخدمات التمويلية.