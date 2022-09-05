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جديد المناطق > “عشوائيات جدة” تشرع في أعمال إزالة حي “قويزة”
05/09/2022   8:42 م

“عشوائيات جدة” تشرع في أعمال إزالة حي “قويزة”

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شرعت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، اليوم (الاثنين)، في أعمال الإزالة بحي “قويزة”؛ وذلك بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.

وأعلنت اللجنة عن مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة، أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة، والتي أبرزها خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين تسلم التعويض، أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.

وكانت اللجنة قد أعلنت وصول أعداد الأحياء العشوائية التي تمت إزالتها والتي يجري إزالتها إلى 30 حياً من أصل 32 حياً عشوائياً، ويتبق 4 أحياء سيتم الانتهاء من إزالتها في أكتوبر القادم. وفق “أخبار 24”.

“عشوائيات جدة” تشرع في أعمال إزالة حي “قويزة”

جديد المناطق
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