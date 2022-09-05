المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية كابل

أدانت وزارة خارجية المملكة بأشد العبارات الهجوم الإرهـابي الغادر على سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية كابل، الذي أدى إلى وفـاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لكل الأعمال الإرهـابية التي تستهدف الأبرياء والبعثات الدبلوماسية في كل مكان، مجددةً دعم المملكة لكل الجهود الدولية المكثفة الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله. وفق “أخبار 24”.
وأعربت وزارة الخارجية عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.