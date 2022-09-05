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جديد المحليات > فيديو يوضح قرب اكتمال هياكل فلل منتجع “SixSenses” في البحر الأحمر
05/09/2022   8:42 م

فيديو يوضح قرب اكتمال هياكل فلل منتجع “SixSenses” في البحر الأحمر

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استعرضت شركة البحر الأحمر للتطوير، مستجدات أعمال البناء في منتجع “SixSenses”، والذي من المقرر افتتاحه العام المقبل.

وعرضت الشركة مقطع فيديو يوضح قرب اكتمال هياكل فلل المنتجع، والمستوحاة من التراث النبطي والمحيط الصحراوي.

كما أوضح استمرار أعمال الإنشاء في المنتج بشكل مكثف؛ استعداداً لافتتاح المنتجع السياحي خلال العام المقبل، حيث ظهر الموقع مزدحماً بالعمال وآلات الحفر والبناء.  وفق “أخبار 24”.

فيديو يوضح قرب اكتمال هياكل فلل منتجع “SixSenses” في البحر الأحمر

جديد المحليات
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