بالفيديو.. مكتشف بحري يوثق ظهور سلحفاة في شواطئ “فرسان” قد يصل عمرها لـ 400 عام

وثق المكتشف البحري الفرساني “ياسر محجب”، اليوم الاثنين، ظهور سلحفاة ضخمة معمرة تكسوها الطحالب والقواقع، مشيراً إلى أن عمرها قد يصل إلى ٤٠٠عام حسب الخبرات التي اكتسبها من آبائه وأجداده الغواصين، وأن تحديد عمرها يكون حسب طبقات الطحالب والطفيليات الكثيفة النامية على ظهر السلحفاة.
وأكد بروفيسور عالم البحار علي عشقي لـ”أخبار 24″ أن نوع هذه السلحفاة يعيش بكثرة في البحر الأحمر، مستغرباً أن تكون هذه الكمية الكبيرة من الطفيليات والقواقع على ظهرها، مبيناً أن عملية تكون القواقع البحرية والطفيليات يؤكد فعلاً أن عمر السلحفاة كبير وأنها تعمر أكثر من ٤٠٠عام.
وأضاف أن خروج السلحفاة إلى السطح طبيعي لاستنشاق الهواء والعودة مجدداً إلى البحر، وأن تحديد عمرها بدقة يكون إما عن طريق عملية التحليل، أو عن طريق تنظيف الطبقة كاملة لمعرفة العقود والقشور بعد دراستها، وأشار إلى أن سبب نمو الطفيليات والقواقع على ظهرها بهذا الشكل هو تنقل السلحفاة للبحث عن الطعام من موقع لآخر.
مكتشف بحري يوثق ظهور #سلحفاة في شواطئ #فرسان قد يصل عمرها لـ 400 عامhttps://t.co/HGw8MIVo8f pic.twitter.com/f96p0C1V84
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) September 5, 2022