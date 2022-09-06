المراعي الراعي الرسمي لمهرجان التمور بحائل

رعت شركة المراعي مهرجان التمور بمنطقة حائل الذي أقيم برعاية صاحب السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة حائل، ونظمته فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، خلال الفترة من 1 – 15 سبتمبر 2022م.
وزار سمو الأمير عبدالعزيز جناح شركة المراعي الراعي الرسمي لهذا المهرجان، واطلع على أصناف التمور المتنوعة تحت العلامة التجارية البشائر.
وتجوَّل سموه في أرجاء المهرجان، واطلع على منتجات المزارعين، وأركان الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في المعرض المصاحب للفعاليات، مشاهداً عددًا من الفقرات التي قُدِّمَت ومنها نموذج عملية الحراج على عدد من أنواع التمور التي تشتهر بها المنطقة.
يُجدر بالذكر أن المراعي تعد أكبر شركة متكاملة رأسياً للألبان في العالم، والأكبر لإنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، كما تتصدر المراعي قائمة العلامات التجارية الأكثر اختيارًا من قبل المستهلكين في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن ريادة منتجاتها في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.