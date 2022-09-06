بهدف تمكين وتطوير قدراتهم.. وزير “الموارد البشرية” يعلن عن “استراتيجية التنمية الشبابية”

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن استراتيجية التنمية الشبابية بالمملكة التي تعمل على إعدادها الوزارة حالياً.
وأوضح الراجحي أن الاستراتيجية تهدف إلى تمكين الشباب وتطوير قدراتهم، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية الوطنية، وتعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية، مؤكداً أن آراء ومقترحات وتوجهات الشباب ستكون أحد أهم مدخلات بناء الاستراتيجية.
وأكد خلال لقائه، اليوم (الاثنين)، بأعضاء مجلس شباب منطقة مكة المكرمة، بحضور الأمير طلال بن محمد بن عبدالله الفيصل نائب رئيس المجلس أن الشباب هم الركيزة الأساسية لتطور وتنمية أي مجتمع، والثروة الحقيقية التي يعتمد عليها الوطن في حاضره ومستقبله.
وأشاد بالدعم والتمكين الذي يحظى به الشباب من القيادة، وتعزيز مشاركتهم في تنمية وطنهم وفق رؤية 2030، مشيراً إلى أن الشباب لديهم شغف في العمل، وأثبتوا أنهم على قدر الثقة والمسؤولية الوطنية، وأن هناك تجاربَ مميزة مع الشباب، حيث شكر معاليه لهم روح المبادرة في جميع المجالات.وفق “أخبار 24”.
وأشار الراجحي إلى أن مجلس شباب منطقة مكة المكرمة من أوائل المجالس التي أنشئت في المملكة برعاية من الأمير خالد الفيصل، متطلعاً إلى أهمية استثمار هذه التجربة بحكم ريادتها؛ للخروج بنموذج عمل قابل للتطبيق في بقية مجالس مناطق المملكة.