بالفيديو.. يوسف عنبر: الأهلي حقق الفوز الأول منذ 6 شهور.. وما زال المشوار طويلا

أعرب مدرب النادي الأهلي يوسف عنبر عن سعادته البالغة عقب الفوز على الخلود بهدف دون رد.
وقال عنبر عقب المباراة: “أشكر اللاعبين والجمهور وهذا ما نتحدث عنه والشيء الغائب منذ فترة و هو هيبة النادي الأهلي”.
وأضاف “طالبت اللاعبين بنسيان الموسم الماضي والأحداث الماضية وشكرتهم بين شوطي المباراة على ظهورهم بشكل جيد”.
وشدد “الأهلي حقق الفوز الأول منذ 6 شهور و إن شاء الله يكون هذا الفوز بصيص من الأمل وما زال المشوار طويلاً وسنأخذ مشوار الدوري خطوة بخطوة”.
وأوضح مدرب الأهلي، أن الجماهير هي السبب الرئيسي في تغيير هوية الفريق، وعودة هيبة الأهلي، موجها الشكر إلى اللاعبين الذي ساهموا في تحقيق الفوز بجهدهم. وفق “أخبار 24”.
وأكد يوسف عنبر أن إدارة النادي تعمل بقوة من أجل إعادة بناء الفريق، مشيرا إلى أن الإدارة أنهت إجراءات التعاقد مع اللاعب هشام فايق بنسبة 99%.
وحقق النادي الأهلي أول انتصاراته في دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” عقب الفوز على نظيره الخلود بهدف دون رد.
#يوسف_عنبر: #الأهلي حقق الفوز الأول منذ 6 شهور.. وما زال المشوار طويلا (فيديو) https://t.co/xsIjOAM7yH pic.twitter.com/YDY6FmlSKT
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) September 5, 2022
مدرب #الأهلي #يوسف_عنبر يوجه رسالة إلى #الجماهير بعد الفوز الأول في #دوري_يلو.. ويؤكد: #هشام_فايق أهلاوي بنسبة 99٪https://t.co/TttnPvZHog pic.twitter.com/0hb1fK68kg
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) September 5, 2022