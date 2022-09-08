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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات والإصابات الجديدة
08/09/2022   2:06 م

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات والإصابات الجديدة

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، ارتفاعاً في الحالات الحرجة والوفيات والإصابات الجديدة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل انخفاض طفيف في حالات التعافي من المرض.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 104 حالات إصابة جديدة اليوم، بارتفاع حالتين عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 814192 إصابة بالفيروس.

وأشارت إلى تسجيل ارتفاع في منحنى الحالات الحرجة بدخول 5 حالات جديدة إلى غرف العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 39 حالة.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 116 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 801370 حالة.

ولفتت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9312 حالة وفاة.

حالات كورونا

وفق “أخبار 24”.

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات والإصابات الجديدة

جديد المحليات
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