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جديد المناطق > بالفيديو.. نجاح أول تجربة للهبوط والإقلاع على المدرج الرئيسي لمطار البحر الأحمر
08/09/2022   6:38 م

بالفيديو.. نجاح أول تجربة للهبوط والإقلاع على المدرج الرئيسي لمطار البحر الأحمر

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم (الخميس)، تجربة الهبوط والإقلاع على المدرج الرئيسي بمطار البحر الأحمر الدولي.

وأوضحت أنه تم اختبار وتفعيل أجهزة المساعدات الملاحية بالمطار، كما تمت تجربة الإقلاع والهبوط على المدرج الخاص به.

وأكدت مساعدة مدير الصحة والسلامة بمشروع المطار في شركة البحر الأحمر، مشاعل العشوان، أن ما تحقق اليوم يعد نجاحاً باهراً، مشيرة إلى أنه تم تسليم ساحة الطيران الخاصة بالمطار في وقت قياسي، مع تحقيق “معدل صفر حـوادث مهدرة للوقت”. وفق “أخبار 24”.

وقال مساعد المدير العام لمشاريع البنية التحتية للمطار، عمار غيث، إن اختبار الطيران يعد أحد متطلبات تشغيل المطار، ويتم تكراره عادة كل 6 أشهر لمعاينة أنظمة المطارات الخاصة.

بالفيديو.. نجاح أول تجربة للهبوط والإقلاع على المدرج الرئيسي لمطار البحر الأحمر

جديد المناطق
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