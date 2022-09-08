وزير التجارة يعين 6 أعضاء في الغرفة التجارية بمكة

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، اليوم (الخميس)، قراراً بتعيين 6 أعضاء في الغرفة التجارية بمكة المكرمة لينضموا للفائزين عن طريق الانتخابات، وبذلك يكتمل تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة 1444هـ- 1448هـ..
وتضمّنت قائمة الأعضاء المعينين؛ كلاً من: “الشيماء بنت محمد أحمد المشاط، وعبدالله بن صالح عبدالله كامل، وعلياء بنت مازن محمود الصواف، وسلطان بن موفق عمر أزهر، وعبدالله بن عمر عبدالله قاضي، ونبيل بن عبدالرحيم عبدالغني الثقفي”.
فيما شملت قائمة الأعضاء الفائزين عن طريق الانتخابات؛ كلاً من: “أحمد بن رابح حامد الشريف، وفواز بن عقاب مساعد الشريف، ومصطفى بن عبدالرحمن مصطفى رجب، وخالد بن ردة معيض الحارثي، وفيصل بن قايد سعيد قايد، ونائف بن مشعل سرور الزايدي”.
وفق “أخبار 24”.