“هيئة العلا” تطلق دورات تدريبية في تنظيم بطولات القدرة والتحمل لمسابقات الفروسية

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم (الجمعة)، عن إطلاقها دورات تدريبية في مجال تنظيم بطولات القدرة والتحمل في مسابقات الفروسية، وذلك بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية.
وأوضحت الهيئة أن دورة “تنظيم بطولات القدرة والتحمل” في رياضة الفروسية، تهدف إلى تمكين أبناء وبنات العلا من المشاركة في تنظيم مثل هذه البطولات.
وأشارت إلى أن الدورة تقدم أساسيات تنظيم المنافسات ومساعدة الحكام والمشرفين والمسؤولين عن إدارة السباق. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن التسجيل في الدورة متاح للمتقدمين من عمر 18 إلى 35 عاما، ويستمر إلى يوم 20 سبتمبر الحالي من خلال الرابط، مبينة أن الدورة ستقام في شهري أكتوبر ونوفمبر 2022 م.