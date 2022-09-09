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جديد المحليات > إعادة تداول صور للملك تشارلز أثناء مشاركته بالعرضة السعودية بـ”الجنادرية”
09/09/2022   11:01 م

إعادة تداول صور للملك تشارلز أثناء مشاركته بالعرضة السعودية بـ”الجنادرية”

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أعاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي تداول صور للملك تشارلز أثناء مشاركته بالعرضة السعودية ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية للثقافة والتراث، وذلك خلال زيارته للمملكة عام 2014 عندما كان وليا للعهد.

وأظهرت الصور الملك تشارلز مرتديا الزي التقليدي وحاملا السيف وبجانبه الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله، والأمير سلطان بن سلمان، وعدد من الأمراء.

وكانت هذه الزيارة هي العاشرة للملك تشارلز إلى السعودية عندما كان وليا لعهد بريطانيا، حيث زار خلالها موقع الدرعية الأثري بالعاصمة الرياض، والتقى بعدد من المسؤولين والأمراء، وعلى رأسهم الملك عبدالله بن عبد العزيز.

يشار إلى أن الملك تشارلز الثالث تولى عرش بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت أمس (الخميس) عن عمر ناهز 96 عاما.

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وفق “أخبار 24”.

إعادة تداول صور للملك تشارلز أثناء مشاركته بالعرضة السعودية بـ”الجنادرية”

جديد المحليات
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