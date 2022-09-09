تكريم الفائزين في الحفل الختامي لمبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”

شهد الحفل الختامي للدورة الثانية من مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”، التي تنظمها وزارة الثقافة برعاية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تكريم الفائزين بجوائز التميز الثقافي.
وألقى كلمة وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، نائبه الأستاذ حامد فايز، حيث بارك فيها للفائزين بالجوائز الثقافية الوطنية، مشيرا إلى استحداث “جائزة التميز الثقافي الدولي” في العام المقبل.
وبلغ عدد الجوائز 14 جائزةً ثقافية في مختلف المجالات والقطاعات الثقافية، حيث فاز بجائزة الفنون البصرية “مهند شونو”، بينما فاز بجائزة الأفلام “فيصل بالطيور”، وبجائزة التراث الوطني “أحمد النغيثر”، وفاز بجائزة المسرح والفنون الأدائية “علي خبراني”، وفاز بجائزة فنون العمارة والتصميم “المهندس محمد بن إبراهيم شفيع”، وفاز بجائزة فنون الطهي “عبد الصمد الهوساوي”.
وفازت بجائزة الأدب “كفاح بو علي”، وبجائزة النشر فازت “مكتبة جرير”، وبجائزة الترجمة فاز “الدكتور شريف بقنة”، وفاز بجائزة الموسيقى “بندر عبيد”، وفاز بجائزة الأزياء “الدكتورة سميرة العتيبي”، وبجائزة المؤسسات الثقافية من القطاع الحكومي فازت “هيئة تطوير بوابة الدرعية”، وجائزة المؤسسات الثقافية من القطاع الخاص فاز “معهد البيت الموسيقي للتدريب”، وجائزة المؤسسات الثقافية غير الربحية فاز “معهد مسك للفنون”، كما فاز بجائزة الثقافة للشباب “الأستاذ بدر الحمود”. وفق “أخبار 24”.
وفاز بجائزة شخصية العام الثقافية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السبيل.