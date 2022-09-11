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جديد المحليات > “الإحصاء”: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 17.7% في يوليو الماضي
11/09/2022   1:26 م

“الإحصاء”: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 17.7% في يوليو الماضي

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قالت الهيئة العامة للإحصاء إن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يوليو الماضي ارتفع بنسبة 17.7% مقارنةً بنفس الشهر من العام 2021م.

وعزت الهيئة ذلك الارتفاع نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.

وأظهرت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر، ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يوليو بنسبة 14.1% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 32.6% ، وظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعا أيضا بنسبة 5% مقارنة بشهر يوليو 2021.وفق “أخبار 24”.

وأفادت نتائج التقرير، ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر يوليو مقارنة بشهر يونيو 2022م بنسبة 1.6% متأثراً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع بنسبة مماثلة حيث سجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا بنسبة 1.6% خلال يوليو، كما ارتفع أداء نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 0.3% و14.6% على التوالي.

الهيئة العامة للإحصاء

“الإحصاء”: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 17.7% في يوليو الماضي

جديد المحليات
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