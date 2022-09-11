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جديد المناطق > وصول التوأم السيامي العراقي “علي وعمر” إلى الرياض استعدادًا لعملية فصلهما
11/09/2022   1:26 م

وصول التوأم السيامي العراقي “علي وعمر” إلى الرياض استعدادًا لعملية فصلهما

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وصل التوأم السيامي العراقي “عمر وعلي” برفقة والديهما، قادمين من العراق، اليوم (الأحد)، إلى مطار الملك خالد بالرياض، وذلك استعدادا لإجراء عملية فصلهما.

وجرى نقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

من جانبه، عبّر والد التوأم محمد عبدالله عن شكره وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد، ولشعب المملكة لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ وصولهم أرض المملكة، مبديًا ثقته الواسعة بالمولى عز وجل ثم بالفريق الطبي السعودي؛ نظرًا لخبرته الطويلة في هذا المجال.وفق “أخبار 24”.

وصول التوأم السيامي العراقي "علي وعمر" إلى الرياض استعدادًا لعملية فصلهما

وصول التوأم السيامي العراقي "علي وعمر" إلى الرياض استعدادًا لعملية فصلهما

وصول التوأم السيامي العراقي "علي وعمر" إلى الرياض استعدادًا لعملية فصلهما

وصول التوأم السيامي العراقي “علي وعمر” إلى الرياض استعدادًا لعملية فصلهما

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