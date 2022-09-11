كشفت مصادر، عن أن صندوق الاستثمارات العامة يعد أبرز المرشحين لشراء حصة أقلية في امتياز “ستاربكس” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى المملوك لمجموعة الشايع الكويتية.
وقالت المصادر، وفقا لوكالة “بلومبيرغ”، إن “صندوق الاستثمارات” يقود تحالفا من مستثمرين يتنافسون للحصول على حصة في الامتياز ويمكن التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة.
وأشارت إلى أن مجموعة الشايع قدّرت الامتياز بـ 15 مليار دولار، لكن المشترين المحتملين توقعوا عطاءات تقيم الامتياز بـ 11 مليار دولار، مبينة أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي حيال الصفقة، لافتةً إلى أن المفاوضات قد تستمر لفترة أطول.وفق “أخبار 24”.