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جديد المحليات > قائد القوات المشتركة يستقبل سمو رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني
11/09/2022   10:53 م

قائد القوات المشتركة يستقبل سمو رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني

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استقبل معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة، اليوم، صاحب السمو الملكي الفريق الركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بسير العمليات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما اطلع سمو رئيس الجهاز العسكري برفقة قائد القوات المشتركة على سير العمل في صالة العمليات الجارية وخلية الدمج في مقر قيادة القوات المشتركة.
حضر اللقاء عدد من الضباط والقيادات من كلا الجانبين.

قائد القوات المشتركة يستقبل سمو رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني

قائد القوات المشتركة يستقبل سمو رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني

وفق “أخبار 24”.

قائد القوات المشتركة يستقبل سمو رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني

جديد المحليات
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