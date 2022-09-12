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جديد المحليات > خلال استقباله وزير خارجية الهند.. ولي العهد يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء الهندي
12/09/2022   8:32 ص

خلال استقباله وزير خارجية الهند.. ولي العهد يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء الهندي

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تسلم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وذلك خلال استقباله في مكتبه بجدة وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار الذي سلمه الرسالة بنفسه.

 وجرى خلال استقبال ولي العهد لرئيس الوزراء الهندي استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها، كما تم بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وحضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وسفير المملكة لدى الهند صالح الحصيني، بينما حضر من الجانب الهندي الوكيل المساعد لمكتب الوزير شيلباك امبولاي.

ولي العهد يتسلم رسالة خطية من رئيس وزراء الهند

ولي العهد يتسلم رسالة خطية من رئيس وزراء الهند

وفق “أخبار 24”.

خلال استقباله وزير خارجية الهند.. ولي العهد يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء الهندي

جديد المحليات
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