خلال استقباله وزير خارجية الهند.. ولي العهد يتسلم رسالة خطية من رئيس الوزراء الهندي

تسلم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وذلك خلال استقباله في مكتبه بجدة وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار الذي سلمه الرسالة بنفسه.
وجرى خلال استقبال ولي العهد لرئيس الوزراء الهندي استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها، كما تم بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
وحضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وسفير المملكة لدى الهند صالح الحصيني، بينما حضر من الجانب الهندي الوكيل المساعد لمكتب الوزير شيلباك امبولاي.
فيديو | #ولي_العهد يتسلم رسالة خطية من رئيس وزراء الهند وذلك خلال استقباله لوزير الخارجية الهندي#الإخبارية pic.twitter.com/5za9zIE5Ef
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 11, 2022
وفق “أخبار 24”.