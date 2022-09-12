لدعم منظومة البحث والتطوير والابتكار.. “التعليم” تستعد لإقامة المؤتمر العالمي للشراكات المستدامة

تستعد وزارة التعليم برعاية الوزير الدكتور حمد آل الشيخ، لتنظيم مؤتمر عالمي بعنوان: “الشراكات المستدامة في مدينة الرياض، وذلك خلال المدة 29- 30 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 23- 24 نوفمبر 2022م.
ويهدف المؤتمر لربط منظومة البحث والابتكار في الجامعات مع القطاع الصناعي والتنموي، وتحويل الابتكارات والأبحاث العلمية إلى منتجات اقتصادية ضمن سعي الوزارة الى تحقيق التكامل في الأدوار بين الجامعات، وقطاعات البحث، والتطوير والابتكار.
كما يهدف إلى معرفة الاحتياجات البحثية والابتكارية ذات الأولوية، ومناقشة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات في تكوين شراكات مع الجامعات، وعرض المنتجات البحثية والمخرجات الابتكارية للجامعات، وتفعيل شركات أودية الجامعات.
وسيشارك في المؤتمر عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، ونخبة من صُناع القرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومجموعة من القيادات الجامعية من الجامعات السعودية والعالمية.
وستتضمّن الفعاليات عدداً من الجلسات الحوارية، وورش العمل والتجمعات الابتكارية، إلى جانب معرض للتقنيات والابتكارات الواعدة، وإطلاق عدد من المنصات الإلكترونية، والمبادرات الداعمة لمنظومة البحث والتطوير والابتكار، وتوقيع الاتفاقيات والشراكات بين الجامعات والقطاعات المختلفة. وفق “أخبار 24”.
وستناقش الجلسات الحوارية توجهات القطاعات التنموية للبحث والابتكار، مثل: “الطاقة، والصناعات العسكرية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والطاقة المتجددة”، كما ستنعقد ورش عمل وتجمعات الابتكار لمناقشة المشاريع والمبادرات ذات الأولوية الوطنية مثل: “السعودية الخضراء، والفضاء، والاقتصاد الدائري للكربون”.