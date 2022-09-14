أحدهم رفع لافتة أثناء العمرة.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخرًا

تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على قائد مركبة ومرافقه بالرياض، بحوزة أحدهما سـلاح ناري، مخالفا الأنظمة المرورية بخروجه من نافذة المركبة أثناء سيرها معرضًا حياته للخطر، كما تم القبض على 4 أشخاص في جدة، انتحلوا صفة غير صحيحة، وارتكبوا حـوادث جنائية، تمثلت في سرقة المركبات تحت التهديد.
وتمكن الأمن من القبض على مواطن في عسير، قام بإيواء 3 مخالفين من الجنسية الإثيوبية في شقة يملكها، كما تم القبض على مقيم من الجنسية الهندية في المنطقة نفسها، قام بنقل مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.
كما تم القبض على 5 مواطنين في المدينة المنورة، ظهروا في مقطع فيديو بمشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية نتيجة خلاف بينهم. وفق “أخبار 24”.
وألقى الأمن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في مكة المكرمة، ظهر بفيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام، مخالفًا بذلك أنظمة وتعليمات العمرة، كما تم إلقاء القبض على مواطن في تهامة عسير، قام بتأجير سكن تعود ملكيته له، لـ 6 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/a88cePjuWA
— الأمن العام (@security_gov) September 13, 2022