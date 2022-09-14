الخيّال لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: نشدد على موقف المملكة الراسخ لدعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية

أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، عبدالعزيز الخيّال، أن المملكة مستمرة في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والقيم النبيلة بمبدأ “الإنسان أولاً”، في نهج يجسد توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد .
وأوضح أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن المملكة قامت في السنوات القليلة الماضية بإنجازات حقوقية وتنموية كبيرة في مجالات أبرزها المرأة والتعليم والصحة والتغير المناخي ما انعكس على المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وشدد الخيال في كلمته في الدورة 51 للمجلس بجنيف على موقف المملكة الراسخ في دعم اليمن ومساندة شعبة وحكومته الشرعية، ودعم إنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة. وفق “أخبار 24”.
وأكد على رفض المملكة التام لاستغلال المليشيات الحوثية حرص المجتمع الدولي والتحالف على السلام برفضها تنفيذ التزاماتها واستمرار احتجازها للموظفين الأمميين، ورفضها آلية دخول سفن المشتقات النفطية لموانئ الحديدة، لإفشال الهدنة علاوة على إغلاقها المعابر في تعز وتأثير ذلك على الوضع الإنساني.
ودعا نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال الجلسة المجتمع المدني لاتخاذ إجراءات صارمة لإلزام الحوثي بالهدنة من أجل الوصول إلى حل شامل يحقق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.