سيارات وتعليم القيادة مجاناً للنساء.. جوائز بمعرض المنتزه للسلامة المرورية بالشرقية

كشف أمين عام لجنة السلامة المرورية بالشرقية عبد الله الراجحي عن تخصيص 30 مقعدا للنساء لتعليمهن القيادة مجانا بمعرض “المنتزه” للسلامة المرورية والمقام في الفترة من 8 – 17 سبتمبر الجاري .
وأضاف الراجحي لـ”أخبار 24″، أنه سيتم توزيع 6 سيارات على الفائزين في المسابقات التي تجرى خلال المعرض إضافة إلى توزيع 60 جائزة أخرى قيمة .
وأوضح الراجحي أن المعرض يضم 7 أقسام عن السلامة المرورية في قالب توعوي، كما أن هناك قسما مستقلا للسلامة العامة في المنزل، حيث يستهدف المعرض كافة فئات المجتمع.
وبين أن المعرض يشهد فعاليات توعوية متنوعة تهم الكبار والصغار إضافة إلى المسرحيات وألعاب الأطفال وخفة اليد، حيث يركز على دمج التوعية بالترفيه.
يذكر أن المعرض يهدف لنشر التوعية في مجال السلامة المرورية لتكون ثقافة مجتمعية راسخة، حيث يستقبل الزوار على فترتين، صباحية تستهدف طلاب وطالبات المدارس ومسائية لكافة الزوار.