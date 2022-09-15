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جديد المحليات > البنك المركزي يرخص لشركتي تقنية مالية في مجال المدفوعات
15/09/2022   11:05 م

البنك المركزي يرخص لشركتي تقنية مالية في مجال المدفوعات

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أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركتين من شركات التقنية المالية الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهما: شركة بحر العرب المالية، وشركة فاتورة، وذلك لتقديم خدمات المدفوعات للتجارة الإلكترونية.

وأوضح أن الشركات المرخص لها لتقديم خدمات المدفوعات بلغت 21 شركة، إضافة إلى حصول 5 شركات على موافقة أولية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من دوره في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة، لتعزيز استقرار القطاع ونموِّه، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الخطوة تسهم أيضاً في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.

البنك المركزي يرخص لشركتي تقنية مالية في مجال المدفوعات

جديد المحليات
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