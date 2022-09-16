“الدفاع” تعلن مواقع ومواعيد عروض القوات الجوية في اليوم الوطني

أعلنت وزارة الدفاع، أمس (الخميس)، مواقع ومواعيد عروض القوات الجوية؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ92 في مختلف المدن.
وأوضحت أن عروض الرياض ستكون في حي القيروان شمال طريق الأمير تركي الأول يومي 22-23 سبتمبر عند الرابعة والنصف مساءً، بينما في جدة على الواجهة البحرية مقابل فندق هيلتون عند الخامسة مساءً أيام 18-19-20 سبتمبر.
وأضافت أن عروض الدمام ستكون في الكورنيش الشرقي الساعة الخامسة مساءً أيام -17-18-19 سبتمبر، بينما خميس مشيط عروضها في البوليفارد وسراة عبيدة وتمنية يوم 22-23 سبتمبر عند الخامسة والنصف مساءً.
وأشارت إلى أن يومي 22-23 سبتمبر ستكون هناك عروض في الطائف بقاعدة الملك فهد الجوية، وشارع الخمسين ومنتزه الردف؛ وذلك عند الخامسة والنصف مساءً، وكذلك أيضاً في نفس التاريخ ستكون عروض الباحة في حديقة الأمير محمد بن سعود عند الخامسة مساءً وهي الفترة نفسها التي تقام فيها عروض بلجرشي بالمنتزه الوطني الخامسة مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن أبها ستكون على موعد مع عروض الصقور يومي 22-23 سبتمبر عند الخامسة والنصف مساءً في حديقة المطار والمدينة العائلية، وشارع الفن، بينما في نفس التاريخ ستقام عروض تبوك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان عند الساعة 5:45 مساءً، على أن تنتقل إلى الجوف يوم الأول من أكتوبر عند الساعة 4:30 عصراً بالقاعدة العسكرية وبحيرة الجندل والجامعة.
وكشفت أن يومي 25-26 ستقام عروض الخبر في الواجهة البحرية عند الرابعة والنصف عصراً، فيما تقام في الجبيل على كورنيش الفناتير عند الخامسة مساءً أيام 17-18-19 سبتمبر وهي نفس التواريخ التي تقام فيها عروض الأحساء عند الساعة 5:15 مساءً بمنتزه الملك عبدالله البيئي وطريق الملك عبدالله، على أن تنتقل العروض يوم 29 سبتمبر إلى حفر الباطن بشارع الأمير نايف مقابل مركز هلا والقاعدة الجوية، وذلك عند الساعة 4:45 مساءً.