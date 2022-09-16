“أوبر” تتعرض لتهديد سيبراني.. وهذا ما يجب على المستخدمين القيام به

أعلنت شركة أوبر أنها تتعامل مع تهديد سيبراني بشكل جاد، وأن جهود التحقيق والاستجابة لديها مستمرة.
وأوضحت أنه عطفا على ما حدث أمس فإنه ليس لدى الشركة دليل على أن الحادث ينطوي على الوصول إلى بيانات المستخدمين الحساسة مثل سجل الرحلة.
وأوضحت أن جميع خدمات الشركة بما فيها أوبر وأوبر إيتس وأوبر فريت وأوبر دريفر تعمل بشكل سليم، وأنها كما قالت أمس قامت بتطبيق القانون.
وبينت أنها تستجيب حاليًا لحادث الأمن السيبراني، وعلى اتصال بالجهات القانونية وستنشر تحديثات إضافية عند توفرها. وفق “أخبار 24”.
وينصح التقنيون المستخدمين في مثل هذه الحالات بتغيير الرقم السري والإيميل الخاصين به، والتأكد من تفعيل التحقق بخطوتين ومسح بيانات الفيزا من التطبيق.