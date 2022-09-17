“الداخلية”: ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة كافة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم نحو 16.6 ألف مخالف، منهم نحو 9.9 ألف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 4.4 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و2289 مخالفاً لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 362 شخصًا، 35% منهم يمنيو الجنسية، و60% إثيوبيو الجنسية، و5% جنسيات أخرى، كما جرى ضبط 19 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأضافت أنه جرى ضبط 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 47 ألف وافد مخالف، منهم نحو 44 ألف رجل، وأكثر من 3 آلاف امرأة. وفق “أخبار 24”.
وأشار البيان إلى أنه جرى إحالة أكثر من 36 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1951 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 10 آلاف مخالف.