وزير الشؤون الإسلامية يلتقي مفتي كازاخستان على هامش مؤتمر" زعماء الأديان"

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم (السبت)، في مقر إقامته بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان، مفتي جمهورية كازاخستان الشيخ نوريزباي حاج تاغانولى أوتبينوف، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها لرئاسة وفد المملكة بمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية خلال اللقاء حرص المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية مع جمهورية كازاخستان في مختلف المجالات ولاسيما ما يتعلق بالشأن الإسلامي.
ومن جانبه أشاد مفتي جمهورية كازاخستان بالجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في خدمة المسلمين بالعالم والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، مثمناً جهود المملكة الإنسانية في مساعدة شعوب العالم.
وفق “أخبار 24”.