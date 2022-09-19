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جديد المحليات > “مطارات”: الانتهاء من مخطط مطار أبها الجديد بسعة 13 مليون مسافر
19/09/2022   9:18 م

“مطارات”: الانتهاء من مخطط مطار أبها الجديد بسعة 13 مليون مسافر

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أعلنت شركة مطارات القابضة وهيئة تطوير منطقة عسير الانتهاء من المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجيات الوطنية للطيران المدني والسياحة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”مطارات” المهندس محمد الموكلي، أن الشركة تسعى مع كافة الجهات ذات العلاقة أن يكون تصميم المطار الجديد متسقًا مع الهوية المعمارية لمنطقة عسير، ومصدرًا رئيسيًا لتعزيز السياحة بالمنطقة.

وأبانت الشركة أن المطار الجديد سيستوعب أكثر من 13 مليون مسافر سنويًا، مقارنة بالقدرة الحالية التي تقارب 1.1 مليون مسافر، وسيكون قادرًا على خدمة أكثر من 95 ألف رحلة سنويًا، مقابل 35 ألف رحلة حاليًا. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن المشروع سيتضمن بناء صالة جديدة على مساحة 65 ألف م2، مقارنة بصالة حالية مساحتها 10.7 ألف م2، مع بناء أكثر من 2200 موقف وهو ما يمثل ضعف عدد المواقف الحالية.

“مطارات”: الانتهاء من مخطط مطار أبها الجديد بسعة 13 مليون مسافر

جديد المحليات
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