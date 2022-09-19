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جديد المحليات > بالفيديو.. المملكة تُدشن أول مكيفات صديقة لطبقة الأوزون على مستوى الشرق الأوسط
19/09/2022   9:18 م

بالفيديو.. المملكة تُدشن أول مكيفات صديقة لطبقة الأوزون على مستوى الشرق الأوسط

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دشن المركز الوطني للالتزام البيئي، اليوم (الإثنين) خط الإنتاج الأول بالرياض للمكيفات وأجهزة التبريد الصديقة لطبقة الأوزون.

وأبان الرئيس التنفيذي للمركز، علي الغامدي، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، أن خط الإنتاج تم تدشينه بكوادر سعودية بتكلفة تجاوزت 6 ملايين ريال، وذلك بالتعاون مع شركة العيسي للصناعات، لافتا إلى أن هذا الخط يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن هذا الخط سيساهم في متطلبات المملكة للالتزام باتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال المتعلق بتخفيض المواد المستنفدة لطبقات الأوزون.

بالفيديو.. المملكة تُدشن أول مكيفات صديقة لطبقة الأوزون على مستوى الشرق الأوسط

جديد المحليات
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