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جديد المحليات > “شؤون الأسرة”: 4 أسباب وراء إقبال 33% من الشباب السعودي على العمل الحر
20/09/2022   6:33 م

“شؤون الأسرة”: 4 أسباب وراء إقبال 33% من الشباب السعودي على العمل الحر

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كشف مجلس شؤون الأسرة عن 4 أسباب تدفع الشباب السعودي إلى الإقبال على العمل الحر.

وأوضح أن الإحصائيات تؤكد أن 33% من شباب المملكة يفكرون في بدء العمل الحر، لتحقيق الاستقلالية المالية، والبحث عن مصدر دخل إضافي والخبرة السابقة في الأنشطة التجارية وتحقيق الأفكار والتطلعات على أرض الواقع.

وأكد المجلس أن الجيل الشاب يعمل على تطوير وصقل المهارات الإدارية والرقمية بجدية لبدء مشاريعهم التجارية وتسجيل أنفسهم ضمن رواد الأعمال والارتقاءبالمنشآت التي يمتلكونها أو يديرونها مع شركات آخرين، لافتا إلى أن ما يحتاجه الشباب هو الدعم المالي والتدريب والإرشاد والدعم الفني لأنشطة التجارة الإلكترونية.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أكثر من 50 برنامج حكومي خاص بدعم الشباب ماليا ويقدم لهم الاستشارات والتدريب والتوجيه، لافتا إلى البرامج الداعمة لصناعة الأفكار الرائدة:كفالة وريادة وتمويل العمل الحر ودعم النقل الموجه وشركاء السياحة، ودعم منشآت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم ريف للمزارعين.

العمل الحر

“شؤون الأسرة”: 4 أسباب وراء إقبال 33% من الشباب السعودي على العمل الحر

جديد المحليات
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