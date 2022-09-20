نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “سكني” يُسلم 710 وحدات سكنية للمستفيدين من مشروع “اشراق ليفينج” شمال الرياض
20/09/2022   6:33 م

“سكني” يُسلم 710 وحدات سكنية للمستفيدين من مشروع “اشراق ليفينج” شمال الرياض

+ = -
170

سلَّم برنامج سكني 710 وحدات سكنية للأسر السعودية المستفيدة من مشروع اشراق ليفينج، وذلك بعد انتهاء أعمال البناء وإيصال الخدمات والبنية التحتية للمشروع ، وذلك في إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، على أن يتم تسليم بقية الوحدات للمستفيدين بعد الانتهاء من أعمال البناء والتنفيذ وإيصال الخدمات واكتمال البنية التحتية.

يأتي ذلك نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

وجاء تسليم الوحدات في مشروع اشراق ليفينج استكمالاً لما تم تسليمه مسبقاً ضمن عدد من المشاريع تحت الإنشاء التي تشهد مدينة الرياض تنفيذها، ومن المتوقع أن يتبعه مزيد من المشاريع المسلمة للمستفيدين خلال الفترة المقبلة، في إطار الحرص على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول والاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة التي يوفرها “سكني”. وفق “أخبار 24”.

ويقع المشروع شمال مدينة الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي على مساحة إجمالية 554,879 م2، ويضم 2229 وحدة سكنية تنقسم إلى 3 أنواع مختلفة من الوحدات السكنية (تاون هاوس، فيلا، شقق دوبلكس)، حيث تم بناءها باستخدام تقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب، ومصممة بطريقة تتميز باستغلال المساحات مع مراعاة الخصوصية.

سكني

“سكني” يُسلم 710 وحدات سكنية للمستفيدين من مشروع “اشراق ليفينج” شمال الرياض

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885228340.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.