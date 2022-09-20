“سكني” يُسلم 710 وحدات سكنية للمستفيدين من مشروع “اشراق ليفينج” شمال الرياض

سلَّم برنامج سكني 710 وحدات سكنية للأسر السعودية المستفيدة من مشروع اشراق ليفينج، وذلك بعد انتهاء أعمال البناء وإيصال الخدمات والبنية التحتية للمشروع ، وذلك في إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، على أن يتم تسليم بقية الوحدات للمستفيدين بعد الانتهاء من أعمال البناء والتنفيذ وإيصال الخدمات واكتمال البنية التحتية.
يأتي ذلك نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.
وجاء تسليم الوحدات في مشروع اشراق ليفينج استكمالاً لما تم تسليمه مسبقاً ضمن عدد من المشاريع تحت الإنشاء التي تشهد مدينة الرياض تنفيذها، ومن المتوقع أن يتبعه مزيد من المشاريع المسلمة للمستفيدين خلال الفترة المقبلة، في إطار الحرص على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول والاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة التي يوفرها “سكني”. وفق “أخبار 24”.
ويقع المشروع شمال مدينة الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي على مساحة إجمالية 554,879 م2، ويضم 2229 وحدة سكنية تنقسم إلى 3 أنواع مختلفة من الوحدات السكنية (تاون هاوس، فيلا، شقق دوبلكس)، حيث تم بناءها باستخدام تقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب، ومصممة بطريقة تتميز باستغلال المساحات مع مراعاة الخصوصية.