بعد وساطة ولي العهد.. الإفراج عن 10 أسرى من مواطني 5 دول في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا (فيديو)

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم (الأربعاء)، نجاح وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإفراج عن 10 مأسورين في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وأكدت الوزارة، أنه انطلاقاً من اهتمامات ولي العهد وجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية – الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة مع الدول ذات العلاقة، نجحت الوساطة بالإفراج عن 10 أسرى من مواطني المغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والسويد، وكرواتيا.
وأكدت أن الجهات المعنية في المملكة قامت بتسلمهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم. وفق “أخبار 24”.
وفي هذا الصدد، أعربت وزارة الخارجية عن شكر وتقدير حكومة المملكة لكل من حكومتي روسيا أوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها ولي العهد للإفراج عن الأسرى.
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— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 21, 2022